Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit dem Bau von Zufahrten, die über den Radweg in der Obersülzer Straße gehen, hat sich der Stadtrat in den vergangenen Jahren wiederholt befasst. Die Bauarbeiten in jenem Gebiet laufen längst. Jetzt will ein weiterer Gewerbetreibender eine Anbindung an die Straße.

Im Februar 2020 führte der Stadtrat eine Grundsatzdiskussion zum Bau von Betriebszufahrten über den Radweg in der Obersülzer Straße. Im Mai 2021 gab er die Zustimmung