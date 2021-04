Eine der neuralgischen Stellen im Grünstadter Verkehr ist aktuell die Obersülzer Straße. Dort wird nicht nur die Brücke ertüchtigt, sondern auch ein Kreisel gebaut, um die Situation an der Einmündung der Industriestraße zu entschärfen. Wie der Landesbetrieb Mobilität mitteilt, verlaufen die Arbeiten nach Plan. Die Randeinfassung des Kreisels sei bereits zu 90 Prozent erfolgt, das Gleiche gelte für die Gehwege auf der Südseite zum Elektrogeschäft hin. Derzeit werden neue Gehwege auf der Nordseite errichtet, was den Aushub des Untergrunds und das Verlegen von Leitungen umfasst. Die Asphaltarbeiten für den Kreisel sollen bis Mitte Mai fertig sein. Danach folgen weitere Bauabschnitte zwischen dem Kreisel und der Brückenauffahrt, die voraussichtlich bis Ende 2021 andauern werden. Für alle, in denen angesichts dieser Information Panik aufsteigt, gibt es eine gute Nachricht: Der Kreisel soll nach der Asphaltierung, also wohl schon im Mai, in Betrieb genommen werden – womit zumindest eine Problemstelle entfällt. Die Teilsperrung in der Asselheimer Straße soll Anfang Juli wieder aufgehoben werden.