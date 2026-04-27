Der SV Obersülzen überrascht den Favoriten, bleibt stabil in der Abwehr und trifft eiskalt. Im Abstiegskampf hat man nun wieder bessere Karten.

Fußball-Bezirksligist SV Obersülzen hat am Wochenende den großen Auswärtscoup gelandet. Der abstiegsbedrohte Aufsteiger gewann völlig überraschend beim SV Geinsheim mit 2:0 (1:0) und gab damit den Relegationsplatz wieder an den Ludwigshafener SC ab. Sascha Gerber hatte doppelte Freude. Am Freitag wurde der SVO-Co-Trainer Opa. „Ja, das ist ein turbulentes Wochenende gewesen“, sagte Gerber, der betonte: „Dieser Sieg in Geinsheim, so unerwartet er gewesen ist, so wichtig ist er dafür.“

In der Tabelle liegen die Obersülzer nun mit 29 Zählern zwei Punkte vor dem LSC, der am Wochenende ein 1:1 gegen den Titelaspiranten TSG Jockgrim schaffte. Der Vorsprung des SVO auf den Ligadrittletzten FC Lustadt, der Stand jetzt direkt absteigen müsste, ist durch den Sieg in Geinsheim auf sechs Zähler angewachsen. „Am kommenden Wochenende haben wir zu Hause das direkte Duell gegen den Ludwigshafener SC, wenn wir das gewinnen könnten, hätten wir erst einmal richtig Luft“, sagte Sascha Gerber.

Vor dem Spiel in Geinsheim hatte die Obersülzer Physio-Abteilung ganz viel zu tun. „Viele Spieler sind angeschlagen gewesen, aber die Physio hat sie hinbekommen“, lobte Gerber. Auch Spielertrainer Göran Garlipp konnte mit einem stark getapten Knöchel spielen und warf sich auf dem Spielfeld auch in jeden Zweikampf. Die Geinsheimer waren der klare Favorit, mussten die Partie aber gewinnen, um im Aufstiegsrennen weiter mitmischen zu können.

Das Hinspiel hatten die Obersülzer ja gewonnen. Diesmal begann der SVO ganz defensiv. „Wir haben den Bus geparkt, wollten es dem Gegner so schwer wie möglich machen. Und tatsächlich dachten die Geinsheimer offenbar, dass die Partie kein Problem für sie sein sollte. Aber das Geinsheimer Spiel war doch sehr statisch, was uns voll entgegengekommen ist.“ Die Obersülzer lauerten auf Konter. Die bekamen sie auch.

Doch tatsächlich war es ein Fehler des Geinsheimer Torwarts Leon Stoner, der den Ball bei einem Schuss kurz vor der Halbzeit nicht festhalten konnte. Der Obersülzer Angreifer Jan Gaschott reagierte gedankenschnell und schoss den Ball zum umjubelten 1:0 (44.) ein. Die Geinsheimer Anhänger unter den 250 Zuschauern zeigten sich genauso geschockt wie die Spieler. Dass bei Obersülzen kurz zuvor Sören Müsel verletzt ausscheiden musste, fiel letztlich gar nicht so ins Gewicht.

Denn Mannschaftskapitän Florian Limpert, den Coach Garlipp zunächst geschont hatte, sprang ab der 17. Minute in die Bresche und machte ein sehr gutes Spiel. Auch nach dem Seitenwechsel verteidigte der SVO ganz stark. Wenn einmal ein Ball auf das Obersülzer Tor kam, war Keeper Joshua Mayer zur Stelle, der vor allem in der ersten Halbzeit zwei tolle Distanzschüsse der Geinsheimer parierte. Letztlich erzielten die Obersülzen nach einem weiteren Konter den entscheidenden zweiten Treffer.

Tim Dech setzte sich durch und bediente den mitgelaufenen Ricardo Oerken, dessen Schuss aus 25 Metern hinter dem Geinsheimer Keeper einschlug (64.). Die Platzherren drängten in der Schlussphase noch einmal auf den Anschlusstreffer. Doch der fiel nicht mehr. Der Obersülzer Bus war perfekt geparkt. Die drei Punkte gingen ins Leiningerland. Die Hoffnung auf den Ligaverbleib beim SV Obersülzen ist wieder ganz hoch.