Die Obersülzer Brücke in Grünstadt ist wieder geöffnet. Von Oktober bis jetzt ist die 180 Meter lange Strecke zwischen der Überführung zur Bahn und der Einfahrt zur Brückenstraße erneuert worden. Die Fahrbahn wurde im Kurvenbereich verbreitert, damit Busse besser aneinander vorbeikommen. Dafür musste eine Stützwand in den Hang gebaut werden. Im neuen Jahr gehen die Bauarbeiten weiter: Der zweite Abschnitt des Ausbaus der Obersülzer Straße soll – Bauwetter vorausgesetzt – laut Stadt am 11. Januar starten. Hier wird „rückwärts“ gearbeitet. Das heißt: Zunächst wird ein neuer Kreisel gebaut, mit dessen Hilfe der Verkehr am Knotenpunkt Obersülzer/Industriestraße künftig zügiger abfließen soll. Wenn der Kreisel fertig ist, wird die Straße in Richtung Brückenstraße erneuert. 2021 werden insgesamt 380 Meter Straße in sechs Mini-Bauabschnitten erneuert. Es wird also nur ganz wenig Strecke gemacht, um zu gewährleisten, dass die Betriebe und Geschäfte immer irgendwie angefahren werden können. Die Obersülzer Straße wird insgesamt auf einer Länge von 1,1 Kilometern erneuert, die Arbeiten gehen bis 2022. An dem Ausbau der Landesstraße sind viele verschiedene Stellen beteiligt: Der Landesbetrieb Mobilität Speyer ist für die Erneuerung der Fahrbahn zuständig. Die Stadt kümmert sich um den Bau neuer Gehwege. Die Stadtwerke verlegen neue Strom-, Gas- und Wasserleitungen – allesamt tiefer als zuvor. Der Entsorgungs- und Servicebetrieb sorgt für neue Hausanschlüsse. Die Baukosten sind mit 3,85 Millionen Euro angesetzt. Das Land zahlt 1,85 Millionen Euro, die Stadt zahlt 930.000 Euro und der Entsorgungs- und Servicebetrieb investiert 140.000 Euro.