Der SV Obersülzen will nach der Auswärtsniederlage im Derby beim FV Freinsheim am Sonntag um 15 Uhr zu Hause wieder auf die Erfolgsspur zurück und die Trendwende schaffen.

Das Team von Spielertrainer Goran Garlipp empfängt die VTG Queichhambach und will den kommenden Gegner mit in den Abstiegskampf ziehen. „Wir haben gegen den Gegner noch etwas gutzumachen“, sagt der Obersülzer Sascha Gerber und macht klar: „Wir haben uns im Hinspiel sehr schwer getan und haben doch klar mit 2:5 verloren. Das wollen wir nicht so stehen lassen.“

Die VTG Queichhambach belegt in der Tabelle derzeit mit 31 Punkten den neunten Rang. Der SVO liegt mit 26 Zählern auf dem elften Platz. Das ist noch ein Nichtabstiegsplatz. Der Vorsprung auf den viertletzten Rang, den aktuell der Ludwigshafener SC belegt, beträgt nur ein Zähler. „Für uns geht es einfach um alles. Wir müssen gewinnen“, sagt Gerber.

Am vergangenen Wochenende verloren die Obersülzer in Freinsheim. „Aber wir haben ein starkes Spiel gemacht, hatten in der Anfangsphase schon drei hundertprozentige Torchancen. Wenn wir unsere Möglichkeiten besser nutzen, wäre ein Punkt drin geblieben. Leider haben wir die Freinsheimer Offensive vor allem in der zweiten Hälfte nicht in den Griff bekommen. Das Ergebnis entspricht nicht dem Spielverlauf“, sagt der Obersülzer Co-Trainer.

Personell muss Spielertrainer Garlipp für die Partie gegen Queichhambach wieder auf einige Stammakteure verzichten. Ricardo Oetken muss laut Gerber wohl passen. Der Mittelfeldmann hätte der Stabilität sicher gut getan. „Wir spielen zu Hause und wollen die Punkte holen, um die Teams hinter uns auf Abstand zu halten beziehungsweise die Konkurrenz zu distanzieren“, sagt Gerber.