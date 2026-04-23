Bus parken und auf Konter lauern: Der SV Obersülzen ist beim Tabellendritten SV Geinsheim der klarer Außenseiter und hofft im Auswärtsspiel auf eine Überraschung.

Fußball-Bezirksligist SV Obersülzen kämpft um den Ligaverbleib. Das Team von Spielertrainer Göran Garlipp rutschte am vergangenen Wochenende wieder auf den Relegationsplatz. „Leider haben wir gegen die Teams, gegen die wir uns Zähler vorgenommen hatten, nicht wirklich gepunktet. Nun müssen wir es eben Gegner schaffen, die vorne in der Tabelle stehen“, sagt Co-Trainer Sascha Gerber.

Am Sonntag trifft der SV Obersülzen, der derzeit auf dem 13. Tabellenrang steht, um 15 Uhr auswärts auf den Ligadritten SV Geinsheim. Der SVO hat gute Erinnerungen an das letzte Aufeinandertreffen beider Teams. In der Hinrunde konnte der SVO den Aufstiegsaspiranten auf eigenem Kunstrasenplatz mit 3:2 bezwingen. „Wir wollen versuchen, den Bus zu parken, und dann auf Konterchancen lauern“, kündigt Gerber eine defensiv orientierte Strategie seines Teams für die Partie bei den Geinsheimern an.

„Leider sieht es personell bei uns auch am Sonntag nicht gut aus“, sagt der Co-Trainer. Ricardo Oetken, der bei der vergangene Woche 1:2-Heimniederlage gegen die VTG Queichhambach ausgewechselt werden musste, wird nicht dabei sein. „Er hat sich leider eine Gehirnerschütterung zugezogen und muss erst einmal pausieren“, sagt Gerber. Auch Joshua Schlischka und David Blarr werden wegen Verletzungen nicht dabei sein können.

Spielertrainer Göran Garlipp musste in der Partie gegen Queichhambach auch angeschlagen raus. Wahrscheinlich ist es eine Sprunggelenksverletzung. „Göran wird aber gegen Geinsheim wohl mit einem Tape am Fuß auflaufen“, kündigt Co-Trainer Sascha Gerber an. In der Tabelle ist der SV Obersülzen mit dem Zwölften Ludwigshafener SC und dem Tabellenelften TuS Mechtersheim II punktgleich. Alle drei Teams haben bislang 26 Zähler auf der Habenseite.

Der FC Lustadt steht als Tabellen-14. aktuell auf dem ersten Abstiegsrang. Der Obersülzer Vorsprung auf die Lustädter beträgt derzeit drei Punkte. „Jeder Punkt zählt für uns“, sagt Sascha Gerber. Der SV Geinsheim steht auf dem dritten Tabellenrang und hat bislang 52 Punkte geholt. Die Südpfälzer träumen noch vom Aufstieg.

Allerdings stehen die Geinsheimer bei noch fünf Spieltagen drei Punkte hinter dem Zweiten TSG Jockgrim (55 Zähler). „Die dürfen sich nicht mehr so viele Patzer leisten, wir wollen aber dort etwas holen, müssen auch in unserer Situation etwas mitnehmen“, sagt Gerber. Die Planungen beim SVO laufen unterdessen sowohl für die Bezirksliga als auch für die A-Klasse. „Derzeit sind wir einfach so eine Fahrstuhlmannschaft. In der A-Klasse wären wir eine ganz starke Truppe, in der Bezirksliga aber sind wir noch zu schwach. Wobei, wenn alle Akteure fit wären, würden wir das auch schaffen. Aber bei den ständigen Ausfällen, ist das verdammt schwer“, sagt der Co-Trainer.

Für die kommende Runde hat Spielertrainer Garlipp ligaunabhängig bei den Gelb-Schwarzen schon zugesagt. Bis auf Tobias Neumes, der zum Landesliga-Spitzenreiter VfR Grünstadt im Sommer wechseln wird, hat noch kein Spieler des aktuellen Obersülzer Kaders seinen Weggang im Sommer angekündigt.