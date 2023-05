Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Endlich wieder Livemusik! Beim Minifestival in Obersülzen am Freitag ist auch der „Grüne mit Hut“ zu erleben. Markus Sprengler, Musikdozent, Kulturmanager und Grünen-Politiker aus Mannheim, will mit „Rocksteady Lockdown“ ein Statement für die Systemrelevanz von Kulturschaffenden abgeben. Anja Benndorf wollte von dem 55-jährigen Ex-Sänger der Ska-Band The Busters wissen, wie es ihm persönlich während der Corona-Krise geht und welche Unterstützung er sich vom Staat wünschen würde.

Herr Sprengler, worin sehen Sie die Systemrelevanz von Kulturschaffenden im Allgemeinen und Musikern im Besonderen?

Kultur und Vielfalt