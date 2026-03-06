Drei Pappeln in Obersülzen sollen gefällt und eine Weide zurückgeschnitten werden. Diese Baumpflegearbeiten hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen. Im nächsten Schritt wird die Firma Rohlfing aus Erpolzheim mit den Aufgaben beauftragt. Die Kosten belaufen sich auf 7140 Euro brutto. Grund für das Fällen der Pappeln entlang eines Wirtschaftsweges am Sausenheimer Graben ist die Gefahr, dass sie umkippen könnten. Sie seien bereits alt, manche hätten kaum noch Geäst, sagt Ortschef Michael Schütz (CDU). Für die Arbeiten liegt eine Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde vor. Die Maßnahme soll nun möglichst zeitnah, spätestens jedoch bis Mitte März, erledigt werden. Hintergrund ist eine Baumkontrolle, die die Ortsgemeinde in Auftrag gab. Dabei kam heraus, dass die Fällungen aus Sicherheitsgründen notwendig sind. Die gefällten Pappeln müssen spätestens im kommenden Herbst bis Frühjahr am selben Standort nachgepflanzt werden. Laut Bürgermeister Michael Schütz (CDU) sind dafür dann nicht mehr Pappeln vorgesehen. Welche Bäume stattdessen dorthin kommen, werde noch entschieden.