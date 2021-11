Die Obergasse in Neuleiningen ist am Mittwoch wieder für den Verkehr freigegeben worden. Verbandsbürgermeister Frank Rüttger (CDU) teilte am späten Nachmittag mit: „Wir haben noch eine Belastungsprüfung gemacht, damit sichergestellt ist, dass der Straßenkörper kurzfristig auch Fahrzeuge mit mehr als 3,5 Tonnen trägt.“ Dafür sei unter Aufsicht eines Statikers für längere Zeit ein Bagger an der instandgesetzten Stelle geparkt worden. Die Obergasse war seit Oktober 2015 komplett gesperrt. Die ersten zwei Jahre aufgrund der Sanierung eines durch Wasserrohrbrüche beschädigten Wohnhauses und seit Oktober 2017 durch eine Mauer. Der Anwohner hatte sechs L-Steine quer zur Fahrbahn errichten lassen, um zu verhindern, dass Autos über seinen rekonstruierten Gewölbekeller fahren, dessen Kuppe nur wenige Zentimeter unter der Straßendecke lag. „Das Gewölbe wurde etwas abgeflacht und das ganze Konstrukt mit einem Betonriegel stabilisiert“, erläutert Rüttger. Das frisch verlegte Pflaster sei in einem speziellen Verfahren eingeschlemmt worden, sodass keine Feuchtigkeit mehr versickern und in die Hauswände eindringen könne. Die Arbeiten für die Wiederherstellung der Straße haben rund drei Wochen gedauert und etwa 25.000 Euro gekostet. Die Ortsgemeinde ist zunächst in Vorleistung getreten.