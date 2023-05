25 Hunde sind mit ihren Zweibeinern am Samstag auf das Gelände des Hundesportvereins Kindenheim gekommen, um zu zeigen, was sie auf dem Kasten haben. Bei der Kreismeisterschaft Obedience mussten Fellnasen ganz verschiedener Größe und Form Hindernisse überwinden, Befehle genauestens befolgen und Dinge erschnüffeln – das Ganze in den Klassen Beginner und eins bis drei.

Das Gelände des Kindenheimer Hundesportvereins (HSV) ist am Samstag ein einziges Trainingsfeld. Es gibt mehrere Stationen, die von Hund und Herrchen durchlaufen werden müssen. Dabei geht es nicht nur um Schnelligkeit, sondern auch um Präzision. Mensch und Hund dürfen während ihres Durchgangs ständig miteinander kommunizieren, der Hund jederzeit angesprochen, motiviert und gelobt werden.

Es gibt im Parcours Übungen wie Sitz, Platz, Steh und Kombinationen aus diesen Elementen. Es gibt auch Richtungsänderungen um 90, 180 oder 270 Grad nach rechts und links und außerdem 360-Grad-Kreise. An einer Station geht es darum, einen Slalom um Pylone zu machen und den Hund über eine Hürde voraus zu senden. Es fehlen letztlich natürlich auch nicht die sogenannten Bleib- oder Abrufübungen.

Zu früh gefreut

Sonja Lechner aus Dirmstein ist mit ihrem Australien Shepard Theo bei der Gruppe der Beginner dabei. „Es war unsere erste gemeinsame Prüfung, wir waren beide sehr aufgeregt, aber Theo hat seine Sache wirklich gut gemacht und beim nächsten Mal wird es sicher noch besser“, resümiert sie nach dem Parcours. Sie erreicht am Ende den dritten Platz bei der Gruppe der Beginner.

Iris Beißmann aus Quirnheim ist mit ihrem Kurzhaar-Collie Spicy in Klasse eins. „Für uns ist es der zweite Wettkampf, ich bin zufrieden mit unserem Durchgang, wobei mir am Ende ein Fehler unterlaufen ist – ich hab’ mich so gefreut, weil Spicy so gut gelaufen ist, und hab’ sie zu früh gelobt. Deshalb ist sie schon aufgestanden, als sie hätte noch liegenbleiben müssen – mein Fehler“, meint sie lachend. Die beiden erreichen am Ende Platz sieben in Klasse eins.

Tricks beim Trainieren

Daniela Machenheimer aus Westhofen ist mit Flying Sparks Auryn, genannt Lou, einem selbst gezüchteten Shetland Sheepdog zum Wettkampf gekommen und tritt in Klasse zwei an. Lou meistert den Parcours vorbildlich, auch die Übungen in der Box. Das ist ein markiertes Feld, in das die Hunde geschickt werden, um Platz oder Sitz zu machen. Der Hundeführer steht ein Stück entfernt und gibt die entsprechenden Kommandos von dort aus, wobei sich Vorder- oder Hinterpfoten der Hunde nicht aus dem Feld bewegen dürfen.

Wie trainiert man denn so was? „Ich lege Lou kleine Sandsäckchen auf die Pfoten und signalisiere ihr so, dass die Pfoten bei dieser Übung dort liegenbleiben müssen“, erklärt Machenheimer einen Trick.

Eine Frage der Nase

Es gibt auch eine Übung, bei der der Hundeführer zunächst ein Holzstück in die Hand bekommt und es so mit seinem Geruch belegt. Das Holz wird dann ein Stück weg abgelegt und fünf weitere, gleich aussehende Holzer dazu gelegt. Der Hundeführer schickt seinen Hund anschließend zu den Hölzern und fordert ihn auf, das von ihm angefasste Holz zu finden, das mit einem Farbtupfer markiert ist. Lou bereitet auch diese Übung keinerlei Probleme.

Beeindruckend ist bei allen Hunden die Aufmerksamkeit, die sie ihren Herrchen und Frauchen entgegenbringen. Im ständigen Blickkontakt miteinander entgeht ihnen kein Wort und keine Geste, so dass sie meist blitzschnell reagieren können. Die Hunde sind mit Spaß dabei. Man hat den Eindruck, dass sie ihre Besitzer stolz machen wollen und sich am Ende riesig freuen, wenn sie es geschafft haben und gelobt werden.

Die ersten Plätze erreichen Christina Horn mit Nando bei den Beginners, Gerhard Seibel mit Sam in Klasse eins, Daniela Machenheimer mit Lou in Klasse zwei und Birgit Lacher mit Rose in Klasse drei.

