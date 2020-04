Im Kreiskrankenhaus Grünstadt geht die Anzahl der Patienten weiter zurück: Am Dienstag waren noch 15 Menschen in Behandlung. Wenn alle entlassen sind, soll das Haus bis auf Weiteres geschlossen werden. Grund ist, dass viele Mitarbeiter aus unterschiedlichen Bereichen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

25 der 520 Mitarbeiter des Krankenhauses sind positiv auf das Coronavirus getestet worden, sie sind in zweiwöchiger häuslicher Quarantäne. Der Kreis Bad Dürkheim hat als Träger des Hauses vergangene Woche beschlossen, die Einrichtung vorübergehend zu schließen. Wann genau das der Fall ist, ist derzeit offen. Alle Patienten, die entlassen werden, müssen in einer 14-tägigen häuslichen Quarantäne bleiben, gerechnet ab dem 7. April.

Vom Personal arbeitet derzeit nur ein Teil derjenigen, die gesund sind. Ärzte, Pfleger und Therapeuten werden alle drei bis vier Tage auf das Coronavirus getestet. „Es hat jetzt eine zweite Testung derjenigen Mitarbeiter gegeben, die derzeit arbeiten“, sagte Chefarzt Dr. Hans Münke am Dienstag. Das Ergebnis erwartet er für den Mittwoch. „Ich bin zuversichtlich, dass wir keine positiven Test-Ergebnisse mehr bekommen“, so Münke. Gesundheitsamtsleiterin Dr. Silke Basenach sagt: „Wir möchten diese weiteren Testergebnisse abwarten, um gemeinsam mit dem Krankenhaus zu entscheiden, ob der Aufnahmestopp für neue Patienten gegen Ende der Woche wieder aufgehoben werden kann.“ Von den 51 Patienten, die bis Ende vergangener Woche im Haus waren, hat sich keiner mit dem Coronavirus infiziert.

Ein Corona-Patient aus dem Donnersbergkreis, der auf der Isolierstation des Kreiskrankenhauses behandelt worden ist, ist am Dienstagmorgen verstorben. Damit werden im Krankenhaus keine Patienten mehr behandelt, die das Coronavirus haben. Die Isolierstation, auf der Verdachtsfälle und Corona-Patienten versorgt werden, sei aber trotzdem „durchgehend in Bereitschaft“, so Münke weiter. Der Arzt ist froh darüber, dass die Krankenhäuser in der Umgebung noch ausreichend Kapazitäten haben, um Patienten aus der Region aufzunehmen: „Es war gut, dass die anderen Krankenhäuser noch soviel Platz haben.“

Die ärztliche Bereitschaftsdienstzentrale und die radiologische Praxis bleiben geöffnet.