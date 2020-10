Bei der Rückkehr vom Einkaufen am Montag zwischen 10 und 14 Uhr haben die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Probststraße ihr Anwesen vollkommen durchwühlt vorgefunden. Wie die Polizei mitteilt, standen die Fenster des Schlafzimmers und der Küche im Erdgeschoss offen, ebenso die Kellertür. Aufgrund der Spurenlage dürften die Täter durch das Küchenfenster eingestiegen sein. Die Einbrecher erbeuteten Schmuck, Uhren und Bargeld für mehrere Tausend Euro. Eine Nachbarschaftsbefragung verlief erfolglos. Möglicherweise hat jemand verdächtige Wahrnehmungen im Bereich Mühlheim-Albsheim gemacht. Hinweise an die Polizei Grünstadt, Telefon 06359/93120.