In einem Teil des ehemaligen Modehauses Rodrian in Eisenberg befindet sich Dawis Café. Am Sonntag eröffnete dort ein Kinder-Café. Was es damit auf sich hat.

Danielle Gutmann, die Inhaberin von Dawis Café, kommt ursprünglich aus Schwaben, was ihr durchaus an ihrem leichten Dialekt anzuhören ist. „Schon in Gaggenau habe ich fünf Jahre lang ein Café geleitet“, erzählt die 32-Jährige. Den Umzug nach Eisenberg habe sie ihrem Partner, Jawi Zulfiqar zu verdanken. Für sie sei klar gewesen, wenn sie den Umzug in die Pfalz durchziehe, wolle sie sich erneut selbstständig machen. Gesagt, getan.

Separater Bereich nur für Eltern

Dawis Café, der Name kommt von den beiden Vornamen, wurde im Dezember 2023 eröffnet, zunächst im linken Teil des ehemaligen Modehauses Rodrian. Bekannt sei das Café zunächst durch seine selbstgemachten Waffeln geworden. Sie lege Wert auf Selbstgemachtes, kaum etwas werde fertig gekauft. Am Sonntag wurde nun in dem rechten Teil des ehemaligen Modehauses Rodrian auf einer Fläche von rund 250 Quadratmetern unter dem Motto „Kaffee für Eltern, Spaß für Kinder“ ein Kinder-Café eröffnet.

„Die Idee dahinter ist, dass sich die Eltern in gemütlicher Atmosphäre im Bereich des Kinder-Cafés aufhalten können, entspannt frühstücken oder essen können und ihre Kinder dabei im Blick haben, die währenddessen im Spieleparadies Beschäftigung finden“, erklärt Gutmann. Das Spieleparadies ist komplett mit weichem Teppich ausgelegt, der nur ohne Schuhe betreten werden darf, um ihn sauber zu halten. „Es gibt beispielsweise ein großes Bällebad mit Rutschbahn, ein Trampolin, eine Baby-Schaukel, eine Kinder-Küche, eine Bauecke, eine Puppenecke und natürlich auch einen Kinderstaubsauger“, zählt sie lachend auf. Das Kinderparadies hat einen offenen Eingang und ist vom Kinder-Café aus betretbar und teilweise einsehbar.

Einsehbarer Bereich für den Nachwuchs

Eine separate Baby-Ecke hat Gutmann direkt im Bereich des Kinder-Cafés aufgebaut, damit Eltern den Blick auf ihre ganz Kleinen haben können. „Wichtig ist uns, dass im Bereich des Kinder-Cafés nur Reservierungen gemacht werden für Erwachsene, die mit Kindern kommen, einfach um ihnen einen sicheren Ort zu bieten, Erwachsene ohne Kinder können ausschließlich im eigentlichen Café sitzen“, betont sie.

Für die Renovierung und Einrichtung des Kinder-Cafés habe Gutmann, die das Café zusammen mit ihrem Partner und mit großer Unterstützung ihrer Mutter führt, eine fünfstellige Summe investiert. Beschäftigt habe sie sieben Mini-Jobber. „Wir haben beim Umbau alles selbst gemacht und glücklicherweise einen guten Freund, der Handwerker ist und uns viel geholfen hat“, erzählt sie. Das Café inklusive Kinder-Café sei komplett barrierefrei. Und das läuft direkt schon an, wie sie sagt. Die erste Anmeldung einer Krabbelgruppe sei bereits eingegangen.

Info und Kontakt

Dawis Café, Friedrich-Ebert-Straße 4, Eisenberg, Telefon 0176 70821243