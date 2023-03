Im Nordring in Grünstadt gibt es an mehreren Stellen ein absolutes Halteverbot. Nur: Das wird gern übersehen, wie ein Bürger jüngst im Stadtrat anmerkte. Besonders an der Kreuzung Asselheimer Straße/Nordring könne das dazu führen, dass der Rettungswagen nicht in die Straße einfahren könne. „Tagsüber ist das Ordnungsamt zuständig. Abends ist die Polizei nicht zuständig und das Ordnungsamt nicht erreichbar“, fasste der Bürger bei der Einwohnerfragestunde zusammen – und wollte wissen, was man hier machen könne. Ordnungsamtsleiter Jürgen Bracht sagte, das Problem sei bekannt. Die Mitarbeiter des Ordnungsamts seien auch „mal in den Abendstunden und im Rahmen der Möglichkeiten“ vor Ort. Im Zweifel helfe eine Privatanzeige. Dass ein Rettungswagen bei der Einfahrt behindert wurde, sei ihm nicht bekannt.