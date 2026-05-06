Graffiti-Schmiereien und brachiale Gewalt: Vandalen haben Schilder des neuen Trilogiewanderwegs beschädigt. Doch das waren nicht die einzigen Ziele der Randalierer.

Noch bevor der neue Trilogie-Wanderweg offiziell eröffnet wurde, haben Unbekannte in Eisenberg mehrere der gerade erst aufgestellten Wegweiser beschädigt und beschmiert. Auch alte Schilder auf dem Gelände des Pfälzerwald-Vereins (PWV) fielen den Vandalen zum Opfer: etwa eine große Wanderkarte und ein Schild des Forsts zum Thema Klimaschutz.

Wie die Verbandsgemeidne in einer amtlichen Meldung mitteilt, soll sich das Ganze am Samstag, 25. April zwischen 14 Uhr und 23 Uhr ereignet haben. Die Verbandsgemeinde Eisenberg und der Pfälzerwald-Verein in Eisenberg (PWV) erstatteten Anzeige gegen Unbekannt und setzen auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Schwerpunkt der Taten liegt im Bereich Wingertsberg – entlang des Wirtschaftswegs Alte Eisenberger Straße/Kuppe Eisenberg. Dort rissen die Täter Schilder ab, sägten einen Pfosten an und warfen ihn um. An der PWV-Hütte Schwefelbrunnen beschmierten sie an besagtem Wochenende zudem mehrere Tafeln mit Graffiti, darunter eine große Wanderkarte. Auf einem Schild sind die Buchstaben „FCK“ zu erkennen. Ob es einen Zusammenhang zu Fans des 1. FC Kaiserslautern gibt, ist unklar.

Aufwendige Reinigung

Marie-Luise Selzer ist bei der VG Eisenberg für die strategische Planung des Trilogiewanderwegs zuständig. Seit zwei Jahren arbeitet sie an dem Projekt, in das sie viel Herzblut gesteckt hat. Sie ist ziemlich verärgert: „Der Weg ist noch nicht mal eröffnet und schon werden Sachen kaputtgemacht.“ Schlimmer als der reine finanzielle Schaden sei der zusätzliche Aufwand für das Wiederaufstellen der Pfosten und das Reinigen der Tafeln.

„Das ist ärgerlich und unangenehm“, sagt auch Andreas Sawinski, stellvertretender Vorsitzender des Pfälzerwald-Vereins und fügt hinzu: „Wir haben versucht, die Graffitis selbst wegzubekommen, das hat aber nicht richtig funktioniert.“ Dann hätten die Vereinsmitglieder von der Stadt Speziallöser bekommen, um die Schilder zu reinigen. Das habe gut geklappt. Die Chance, den oder die Täter zu finden, schätzt er als gering ein.

Belohnung von 1000 Euro ausgesetzt

„Gott sei Dank wurde unser Vereinsheim nicht beschmiert“, sagt Sawinski. In seinen vier Jahren im Verein habe er zum Glück nur selten Sachbeschädigungen erlebt – mit einer Ausnahme: Unbekannte kippten einmal Speiseöl vor den Hütteneingang, das die Vereinsmitglieder aufwendig beseitigen mussten.

Für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, hat die Verbandsgemeinde Eisenberg eine Belohnung von 500 Euro ausgesetzt. Eine Privatperson stockt den Betrag nun um weitere 500 Euro auf.

Wer hat etwas gesehen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Telefonnummer 06352/9110 entgegen.