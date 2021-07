Die Burgspiele Altleiningen zeigen an den kommenden Wochenenden noch einmal ihre Inszenierung des Stückes „Benefiz – Jeder rettet einen Afrikaner“, deren Aufführungen im Oktober wegen der Pandemie gestoppt werden mussten. In der tiefgründigen Komödie von „Tatortreiniger“-Autorin Ingrid Lausund machen sich fünf „Gutmenschen“ Gedanken darüber, wie sie eine Wohltätigkeitsveranstaltung zugunsten des Neubaus einer Schule in Guinea-Bissau auf die Beine stellen können. Dabei verstricken sie sich in Vourteile, rassistische Bemerkungen und Aussagen, die nicht politisch korrekt sind. Die Vorstellungen finden statt an den Samstagen, 17., 24., 31. Juli sowie 7. August, und an den Sonntagen, 1. und 8. August. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Zu allen sechs Aufführungen gibt es noch Tickets unter www.burgspiele-altleiningen.de, www.ticket-regional.de, in den bekannten Vorverkaufsstellen sowie jeweils montags und dienstags zwischen 17 und 19 Uhr auf der Burg, Telefon 06356/8800.