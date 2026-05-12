Bei der Jugendfreizeit nahe Köln und beim Internationalen Jugendcamp in Possenhofen am Starnberger See sind noch Plätze frei. Darauf hat die Evangelische Jugendzentrale Bad Dürkheim-Grünstadt hingewiesen.

Die Jugendfreizeit in Leichlingen unweit von Köln richtet sich an 13- bis 16-Jährige. Sie dauert vom 24. bis 31. Juli und bietet laut Jugendzentrale Aktivitäten wie Kanu fahren, Köln entdecken, schwimmen, Spiel-Aktionen, Kreatives, gemeinsam leckeres Essen kochen und den Tag mit Jugendandachten ausklingen lassen. Untergebracht ist die Gruppe im Naturfreundehaus Neuenkamp mit 4- bis 6-Bett-Zimmern. Die Teilnahme kostet 339 Euro, bei Lernmittelbefreiung 245 Euro. Für Bürgergeld- oder Wohngeldempfänger gibt es noch weitere Zuschussmöglichkeiten.

Vom 31. Juli bis 7. August dauert das Internationale Jugendcamp in Possenhofen am Starnberger See für Jugendliche von 14 bis 17 Jahren. Hier gibt es die Gelegenheit, Gleichaltrige aus verschiedenen Ländern und Regionen zu treffen, zum Beispiel aus Ungarn, Italien, Frankreich und England, heißt es in der Mitteilung der Jugendzentrale. Übernachtet wird in Mehrbettzimmern in der Jugendherberge Possenhofen, nur wenige Minuten vom Starnberger See entfernt. Die Anreise erfolgt gemeinsam mit der Bahn ab Hauptbahnhof Mannheim.

Neben internationalen Begegnungen stehen erfahrungsgemäß sportliche Aktivitäten, Workshops, Baden im Starnberger See und zum Beispiel auch ein Ausflug nach München auf dem Programm, so die Jugendzentrale. Mitfahren können sieben bis zehn Jugendliche aus dem Landkreis Bad Dürkheim. Kosten: 280 Euro, 220 Euro bei Lernmittelbefreiung.

Info

Anmeldung für beide Freizeiten bis 25. Mai unter juz-duewgruen.de/freizeiten. Mehr Infos bei Jasmin Forster, Telefon 06322 64405 oder 0176 9657 4341 oder Petra Ludwig, Telefon 06359 949058.