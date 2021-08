Für das zweite Ethnomusikfestival des gemeinnützigen Vereins „Jeder kann was“ aus Carlsberg sind noch Plätze frei. Darüber informierte der Vorsitzende Volker Bolay. Bei der Wochenendveranstaltung im Karolinenhof, Unterdorfstraße 7 in Hertlingshausen, die am Freitag, 27. August, mit einem öffentlichen Konzert startet, können Kinder ab acht Jahre, Jugendliche und Erwachsene nach Anleitung in verschiedenen Workshops gemeinsam musizieren. Musikalische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Teilnahmegebühr beläuft sich auf insgesamt 20 Euro. Anmeldung unter Telefon 06356/8634 oder per E-Mail unter info@jekawa.de.