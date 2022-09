Für das Böhmische Herbstkonzert in Tiefenthal gibt es noch Karten. Das teilte Thomas Mann, der Erste Beigeordnete der Ortsgemeinde, mit. Bei dem Konzert spielen die Original Otterstädter Musikanten mit dem Gesangsduo Katrin und Michael in der Eventscheune.

Mit den Original Otterstädter Musikanten hatte sich Rüdiger Seidenspinner vor 15 Jahren einen Traum erfüllt. Schon in seiner Schulzeit verehrte der heute 71-Jährige den Musiker Ernst Mosch, der mit seinen Original Egerländer Musikanten die Böhmische Blasmusik in aller Welt bekannt machte. Seidenspinner wollte diese Musik auch in die Pfalz bringen und gründete seine eigene Kapelle.

Besonders fasziniert ihn an der Musik von Ernst Mosch der leichte Swing, den er in die Polkamusik bringt. „Das muss man gehört haben“, so der passionierte Flügelhornist. Auch die Zusammensetzung der Instrumente findet er schöner als Besetzungen etwa mit Saxofon und Es-Horn.

Musikanten aus vier Bundesländern

Die Original Otterstädter Musikanten bestehen aus 23 Mitgliedern, von denen aber nur zwei tatsächlich aus Otterstadt kommen. Stattdessen reisen die Musiker aus ganz Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen und Bayern an. Einmal im Jahr wird an einem Wochenende das gesamte Repertoire fürs Jahresprogramm geprobt, danach trifft sich die Kapelle nur noch zu den zehn bis zwölf Auftritten pro Jahr.

In diesem Jahr liegt der Fokus des Programms auf dem Jubiläum. Michael Klostermann, einer der ganz Großen des Genres, hat den Otterstädter Musikanten eine Jubiläumspolka geschenkt, außerdem hat der unterfränkische Komponist Klaus Rambacher als Auftragsarbeit von Seidenspinner einen Jubiläumswalzer geschrieben. Diese beiden Stücke werden auch beim Konzert in Tiefenthal zu hören sein.

Weil die ersten beiden Vorverkaufstermine nicht so erfolgreich waren wie sich die Gemeinde erhofft hatte, gibt es nun noch eine Möglichkeit, an Karten zu kommen: Am Donnerstag von 18 bis 20 Uhr im Gemeindehaus in Tiefenthal. Vorbestellungen können auch unter der E-Mail-Adresse info@tiefenthal-pfalz.de oder telefonisch unter 0176 83770081 aufgegeben werden.