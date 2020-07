In der dritten Ferienwoche (20. bis 24. Juli) bietet der Trägerverein Offene Jugendarbeit Leiningerland eine Freizeit für Kinder an. „Für diese Woche sind an den Standorten Stadtpark, Haus der Jugend und Dekan-Ernst-Schule noch Teilnahmeplätze frei“, teilt Udo Jahnel vom Verein mit. Unter der Rufnummer 06359/83640 können sich Interessierte im Haus der Jugend anmelden. Der Fokus liegt auf Grundschulkindern, anmelden können sich auch ältere Kinder.