Überwältigt von der überraschend großen Resonanz auf die Gedenkfeier hat sich das Palliativteam Invia gezeigt: Rund 60 Personen – und damit mehr als doppelt so viele wie bei der Premiere vor gut einem Jahr – sind der Einladung ins Grünstadter Weinstraßencenter gefolgt. Alles war ein bisschen anders als beim ersten Mal – doch eines blieb.

Agnes König, Mitglied des Palliativteams Invia, ist ein bisschen nervös. „Ich bin sehr gespannt, wie viele Leute unserer Einladung folgen“, sagt sie. Alles ist gerichtet für die Gedenkfeier: angemessene Dekoration mit Blumen und Kerzen, Getränke, Snacks. Die Veranstaltung gilt rund 210 unheilbar Kranken, die seit August vergangenen Jahres nach professioneller Begleitung durch Invia verstorben sind. Damals hatte die Gedächtnisfeier Premiere – mit circa 25 Hinterbliebenen noch im Friederich-Diffiné-Haus in Kirchheim, wo sich der mobile Hospizdienst im Januar 2022 gegründet hat.

Diesmal wird im Weinstraßencenter gefeiert. „Wir sind im Februar in die ehemaligen Praxisräume von Dr. Wageck eingezogen“, erzählt König. Das sei zentraler und von den Angehörigen leichter zu finden als das vorherige Domizil im benachbarten Weindorf. Auch brauche das Team mehr Platz. Zu Beginn war es sechsköpfig, jetzt besteht es aus zehn Mitgliedern: Pflegekräften mit Zusatzausbildung und Internisten, die auch Palliativmediziner sind.

Riesiges Einsatzgebiet

In der Regel suchen sie die Todgeweihten daheim auf, wo sie sich viel Zeit für Gespräche nehmen, Schmerzen lindern, auch kleine Untersuchungen wie Ultraschall machen. Ihr Dienst beinhaltet eine 24-Stunden-Bereitschaft in einem von den Krankenversicherungen festgelegten riesigen Gebiet. Es umfasst Enkenbach-Alsenborn, die Verbandsgemeinde Leiningerland, Grünstadt, Freinsheim, Bad Dürkheim, Bobenheim-Roxheim, Frankenthal und Lambsheim-Heßheim.

Derweil kommen immer mehr Menschen die Treppe hinauf oder aus dem Aufzug. Einige verharren an einem Tisch im Foyer, wo Stifte und Holzplättchen mit einem daran befestigten Band bereitliegen. Mit einem letzten Gruß versehen können die Täfelchen dann – wie beim letzten Mal – an einen Zweig des Erinnerungsbaums im Saal gehängt werden. Die dort im Halbkreis aufgestellten Stühle reichen nicht aus, wie sich schnell zeigt. Palliativ-Fachkraft Jeannette Paulick ist „hin und weg“, dass noch Sitzgelegenheiten herbeigeschleppt werden müssen. „Die Gedenkfeier soll Trost spenden und uns daran erinnern, wie wertvoll Mitgefühl ist“, erläutert sie.

Ritual mit Kieselsteinen

Kollegin Ingrid Genari sagt: „Wir wollen die Verbundenheit zu den Verstorbenen empfinden und uns erlauben, auch Emotionen auszudrücken.“ Rituale seien dabei wichtig. Sie erklärt das Steinritual: Am Rhein werden Kiesel gesammelt. Mit den Initialen der Verblichenen legt man sie in ein großes Glas und nach der Gedenkfeier werden die Steine dem Fluss zurückgegeben.

König gibt zu Bedenken, dass das Trauern bei der Palliativarbeit oft zu kurz kommt, da nach dem Tod des Patienten und einem Abschlussgespräch der Kontakt zum sozialen Umfeld des Betreffenden abrupt ende. „Ich finde es total schön, die Angehörigen, Freunde und andere nahe stehende Personen nach der bewegenden Zeit wiederzusehen“, sagt sie. Es interessiere sie sehr, wie es für die Hinterbliebenen weitergehe.

Parallele zum Kreuzworträtsel

Nach vorne schauen, ohne den geliebten Menschen zu vergessen – dazu fordert Ben Pandolfi die Gäste auf. Der Freie Redner aus Mannheim zieht Parallelen zwischen dem Alltag nach dem Verlust eines geliebten Menschen und einem Kreuzworträtsel, weil einem viele knifflige Fragen begegnen. Synonym für „Sein“ mit fünf Buchstaben? „Leben“ sei die Antwort, so der 46-Jährige und verdeutlicht: Alles Materielle, um das wir so kämpfen, müsse zurückbleiben. Jeder einzelne Moment sollte genossen werden, „und es liegt an uns, das Leben damit zu füllen“. Sängerin Jessica Renc Pelleriti, die die Feier schon gefühlvoll eröffnet hatte, interpretiert zur eigenen Klavierbegleitung „Gute Reise“ von Jan & Jascha.

Nachdem die ersten 42 Namen verlesen und die ersten Gruß-Täfelchen in die Zweige gehängt worden sind, wird weiter geknobelt. Anderes Wort für „Souvenir“ mit zwölf Kästchen? „Erinnerungen“, klärt Pandolfi auf. Sie seien unendlich – im Gegensatz zum begrenzten Leben, so der Wirtschaftsmediator und Personalentwickler, der selbst seine Eltern früh verloren hat und sich damals Begleitung gewünscht hätte, wie sie Invita anbietet. Im Vertrauen darauf, dass es weitergehen darf und wird, sollte man zulassen, auch wieder zu lachen, meint er. Unterstrichen unter anderem mit dem Udo-Lindenberg-Song „Hinterm Horizont“ gelangt Pandolfi schließlich zum Lösungswort „Liebe“ – „die einzige Sache, die sich verdoppelt, wenn man sie teilt“.

Hund kommt mit

Es sei eine sehr schöne Feier, findet ein Senior aus Kirchheim, der mit dem kleinen Hund Abschied nimmt, den sich seine Frau so sehr gewünscht hatte. Das Tier hole ihn aus manchem emotionalen Loch. Einem Carlsberger dagegen ist der Besuch der Veranstaltung nicht leicht gefallen. „Es ist noch viel zu früh, meine Frau ist erst im Februar verstorben“, erklärt er. Aber drei Freunde hätten ihm unabhängig voneinander zur Teilnahme geraten – und er bedauere es nicht. Eine Frau aus Kleinniedesheim resümiert: Die Feier tue ihr wohl. Hier sei noch einmal Raum für die Trauer um den Vater gegeben worden. „Im Alltag funktioniert man ja einfach nur.“