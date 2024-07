Grünstadt bekommt eine weitere Baustelle an einem zentralen Knotenpunkt: Ab Montag ist für mehrere Wochen lang das Bahnhofs-Umfeld betroffen. Was dort saniert werden muss, welche Folgen das hat – und was sich mittlerweile an der gesperrten Globus-Zufahrt tut.

Was soll in den kommenden Wochen im Bereich des Grünstadter Bahnhofs saniert werden?

Betroffen ist die Fahrbahn der Busspur, die parallel zu den Gleisen zwischen den Bahnsteigen und dem