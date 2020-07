Die Nitratwerte des Grünstadter Trinkwassers entsprechen noch der Trinkwasserverordnung. Das sagte auf Anfrage der technische Leiter der Stadtwerke Grünstadt GmbH, Steffen Albert.

Der EU-Grenzwert liegt bei 50 Milligramm pro Liter, in Grünstadt sind es 20 Milligramm. In vielen Regionen Deutschlands ist die Nitratbelastung zu hoch, vor allem dort, wo viel Landwirtschaft oder Viehzucht betrieben wird. Deshalb wurden die Regeln für das Düngen im Frühjahr verschärft. Das Grünstadter Wasser kommt aus verschiedenen Brunnen, die unterschiedlich tief und deren Wasser unterschiedlich alt ist. Das wirkt sich auch auf die jeweilige Nitratbelastung aus. Deshalb wird das Wasser gemischt. Manche Quellen werden nicht mehr genutzt, weil dort der Nitratgehalt zu hoch ist. Auch wenn Grünstadt noch keine Probleme habe, Wasser zu liefern, dessen Nitratgehalt unter dem Grenzwert liegt: Er finde es gut, dass die Regeln verschärft wurden, sagte Albert. Denn die Vorderpfalz liege in einer roten Zone, auch Grünstadt gehöre dazu. Zum Schutz der Brunnen im Eistal hätten die Stadtwerke dort, wo es ging, Flächen aufgekauft, erläuterte Stadtwerke-Chef Albert Monath. Dieses Gelände werde an Landwirte verpachtet, die genaue Auflagen erhielten, was sie dort machen dürfen und was nicht.