Der Nikolaus kommt tatsächlich zu allen Kindern – auch wenn sie gerade auf kleinen Motorrädern über große Steine balancieren. Diese Erfahrung haben mehr als 20 Kinder und Jugendliche im Wald bei Kerzenheim gemacht. Der Auto- und Motorsportclub AMC Kerzenheim hatte für Samstag zum Trial-Wettbewerb für die ganze Familie geladen. Über 40 AMC-Mitglieder kamen, um zu zeigen, dass sie nicht nur ihre Maschinen, sondern auch ihren Körper beherrschen. Denn das ist notwendig, will man mit dem Motorrad fehlerfrei über umgefallene Baumstämme, hohe Felsen oder durch engste Kurven kommen. Fehlerfrei heißt, alle Hindernisse in schwierigem Gelände zu überqueren, ohne mit einem Fuß auf den Boden zu kommen oder gar abzusteigen. Zum Lohn für die jungen Motorsportler – der Jüngste war der fünfjährige Tim Ohr – kam am Samstag dann auch der Nikolaus. Und damit ist nicht Martina Krampitz (Foto) gemeint, die vorher mit Nikolausmütze auf dem Kopf die Felsenhindernisse gemeistert hatte, sondern der „echte Nikolaus, der Geschenke bringt“, wie ein mit dem AMC-Familientag zufriedener Vorsitzender Wolfgang Schmitt klarstellte.