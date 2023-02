Die Sicherheitsberater für Senioren in der Verbandsgemeinde Leiningerland laden für Mittwoch, 8. Februar, 14.30 Uhr, ins Dorfgemeinschaftshaus in Kleinkarlbach, Hauptstraße 46, ein. Sie möchten sich den Bürgern vorstellen und die Gelegenheit auch gleich nutzen, um darüber zu informieren, auf welch hinterlistige Art und Weise besonders ältere Menschen von Betrügern abgezockt werden. Durch dubiose Anrufe, E-Mails oder Whatsapp-Nachrichten versuchen sie, an hohe Geldbeträge, Schmuck und andere Wertgegenstände zu gelangen. Wie man sich in solchen Fällen richtig verhält und Schaden abwendet, dazu können die Berater nach eigenen Angaben wertvolle Tipps geben. Sie erklären, was man tun kann, um nicht zum Opfer zu werden. Wenn sich jüngere Menschen für die Veranstaltung interessieren, sind auch sie eigenladen.