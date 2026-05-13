Seit 2019 war Christoph Spies Landtagsabgeordneter, nun räumt der Grünstadter seinen Parlamentssessel. Wovon der 40-Jährige künftig leben will.

Seinen derzeitigen Job ist der Grünstadter SPD-Chef Christoph Spies los, sobald der neue rheinland-pfälzische Landtag am 18. Mai zum ersten Mal offiziell zusammenkommt. Denn der bisherige Abgeordnete hat künftig keinen Sitz mehr im Parlament: Er ist bei der Wahl im März nicht wieder angetreten. Dass er diesen Schritt gehen würde, hatte der inzwischen 40-Jährige bereits Ende 2024 angekündigt. Damals hatte er seine Kandidatur ums Amt des Grünstadter Bürgermeisters bekannt gegeben. Das Rennen um den Chefsessel im Rathaus verlor er dann aber gegen seinen CDU-Konkurrenten Mimmo Scarmato. Dass sich der Sozialdemokrat aus der Landespolitik verabschieden würde, galt aber unabhängig vom Ergebnis dieser kommunalen Wahl. Arbeitslosigkeit droht ihm eigenen Angaben zufolge nun trotzdem nicht: Er wird nahtlos zur AOK zurückkehren. Ehe er 2019 als Nachrücker in den Landtag kam, hatte er schon gut 15 Jahre lang für die Krankenkasse gearbeitet – unter anderem als Abteilungsleiter.