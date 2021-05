Seit einigen Wochen rollen die Kugeln wieder im Kegelcenter in der Uhlandstraße. Die Teams der KV Grünstadt trainieren für die kommende Saison. Bei der Ersten Herrenmannschaft gibt es Grund zur Freude: zum einen über einen Neuzugang, zum anderen wegen Corona.

Das Virus, das der Keglervereinigung erstmals in der 48-jährigen Vereinsgeschichte dazu verholfen hat, dass mit dem Aufstieg der Damen beide Spitzenteams in der Zweiten Bundesliga antreten, sorgte nun noch einmal für gute Nachrichten: Rainer Perner, der sogar eine Zeitlang für seinen Einsatz in der Ersten Bundesliga bezahlt wurde, bleibt den KVG-Männern auch eine dritte Runde erhalten. „Ich mag das Familiäre hier und die Kameradschaft“, sagt der Schifferstadter, der weiterhin gut in Form ist. Beim Training mit dem Vereinsvorsitzenden Ralf Buch am Donnerstag warf er wieder locker 1067 Holz. Der Garant für Top-Ergebnisse wollte sich eigentlich aus gesundheitlichen Gründen verabschieden. „Ich sollte rechts eine Knieprothese bekommen, aber die planbare Operation ist wegen Corona verschoben worden“, erläutert Perner, der genetisch bedingt an Polyarthrose leidet und schon ein künstliches Schultergelenk hat. Nun mache er eine Hyaluronsäure-Therapie, bis er unters Messer kann. „Die OP muss dann allerdings bis Ende der Saison warten“, versichert der 50-Jährige, dass die Grünstadter bis zum Finale mit ihm rechnen können.

Alle 18 Spiele wird er jedoch nicht anwesend sein können, denn Perner ist auch noch beim KV Mutterstadt aktiv. Der Verein gehört dem DKBC an, wo eine andere Ligeneinteilung als bei der DCU gilt und für manche Partien viele Hundert Kilometer zurückgelegt werden müssen. „Wenn ich um 12 Uhr in Thüringen an der Bahn stehe, kann ich nicht um 15 Uhr in Grünstadt sein“, erklärt der Sportler mit mehr als drei Jahrzehnten Kegel-Erfahrung, weshalb er die KVG voraussichtlich nur zwölfmal unterstützen kann. „Aber Tim wird mich gut ersetzen“, kommt er auf einen Neuzugang zu sprechen.

Tim Drnasin aus Jockgrim verstärkt den Kader ab dieser Runde. Der gebürtige Karlsruher, der schon mit sechs Jahren seine erste Kugel in die Hand nahm und zuletzt für den KSV Kuhardt antrat, ist von Perner angeworben worden. „Bei vier von seinen ersten fünf Probetraining-Einheiten brachte er mehr als 1000 Kegel zu Fall“, zeigt sich Buch beeindruckt. Der 19-Jährige passe zudem sehr gut ins Team mit den „jungen Wilden“, wie er seine starke Nachwuchs-Truppe nennt: die drei 26-jährigen Fabian Buch, Timo Fingerle und Thomas Hartig sowie Sebastian Hört (23). Drnasin sagt, er habe nach einer Mannschaft mit so einer Altersstruktur gesucht.

Der angehende Zimmermann kann bereits auf eine erfolgreiche Karriere schauen. Er war zweimal badischer Meister U18 und erreichte einmal den dritten Platz bei der Deutschen Meisterschaft U18. Mit RW Karlsruhe hat er in der Zweiten Bundesliga Titel errungen und mit dem RWS Sandhausen den Klassenerhalt in der Zweiten Bundesliga geschafft. Als nächstes habe er den Rheinland-Pfalz-Meister U23 angepeilt, verrät Drnasin. Und mit der KVG? „Mit den Grünstadtern will ich richtig Spaß haben und eine Superrunde hinlegen“, sagt er und nennt ein ehrgeiziges Ziel: den Aufstieg in die Erste Bundesliga.

Vereinsvorsitzender Buch gibt als Marschrichtung für das Erste Herrenteam Platz zwei in der Zweiten Bundesliga Mitte vor. Nur dann sei der Klassenverbleib sicher, denn zur Runde 2021/22 sei in der DCU eine Umstrukturierung der Ligen geplant. Die gegenwärtig drei Zweitligen (Nord, Mitte und Süd) sollen sich in eine gesamtdeutsche Zweite Bundesliga und zwei Drittligen aufteilen. Zum Saisonstart am 12. September steht eine Auswärtsbegegnung mit der SG KSG Mainz/GN Essenheim I an – sofern die Runde trotz Corona überhaupt stattfindet. Wenn nicht, wäre das nach Einschätzung von Perner „der Todesstoß für die Randsportart“, in der viele ältere Akteure vertreten sind.