„Der Baumhasel und die chinesische Wildbirne, die vor einigen Wochen an der Raiffeisenstraße in Sausenheim von den Kindern und Eltern gepflanzt wurden, geht es gar nicht gut, ihnen fehlt offensichtlich Wasser“, heißt es in der E-Mail von Peter Stegger an die RHEINPFALZ. Erst im Juli hatten die Vorschulkinder der Sausenheimer Kita jene zwei Bäumchen im Wert von 360 Euro gesetzt. Mittlerweile ließen sie ganz schön die Blätter hängen. Vom Entsorgungs- und Servicebetrieb, der sich um die Pflanzen kümmert, heißt es, die beiden Bäume seien in der vergangenen Woche erst gegossen worden. Der Entsorgungs- und Servicebetrieb habe das gleiche Problem, nämlich dass die Blätter hängen, teilweise auch mit den im Jahr 2019 gepflanzten Mandelbäumen. Deswegen habe man das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum in Neustadt zu Rate gezogen. Dort empfahl man, die Bäume zu düngen. „Und das werden wir die nächsten Tage tun.“ Seit gestern werden die Bäume übrigens auch über Wassersäcke versorgt. snr