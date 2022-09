Die Polizei hat in der Nacht auf Sonntag einen 40 Jahre alten Mann festgenommen, der die Scheiben an neun Schaufensterscheiben in der Grünstadter Innenstadt eingeschlagen haben soll. Wie die Beamten mitteilen, habe er zudem noch weitere Sachbeschädigungen begangen. Nachdem die Polizei den Mann aus dem Gewahrsam entlassen hatte, wurde er erneut festgenommen: Als ihn die Beamten in den Abendstunden dabei erwischten, wie er nach Polizeiangaben ein Fahrrad stehlen wollte. Der 40-Jährige wurde in eine psychiatrische Fachklinik eingeliefert.