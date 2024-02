Wenn der Neuleininger Weihnachtsmarkt gerettet werden soll, müssen sich schnell ein paar engagierte Leute finden.

Dass sich das Organisationsteam des Neuleininger Weihnachtsmarktes auflöst, ist sehr schade. Aber die Entscheidung ist verständlich. Da wir in einer extrem schwierigen Zeit leben, in der alles teurer wird, die Zukunft unsicher ist und die Wirtschaft schwächelt, braucht man all seine Kraft, um gut über die Runden zu kommen. Da bleibt nicht viel Energie für fortwährend neue Herausforderungen durch Auflagen und für Auseinandersetzungen mit Behörden, Anliegern und Gastronomen. Auf was lässt sich in so einer Situation am ehesten verzichten? Auf unentgeltliches Engagement! Allerdings dürfte es insofern nicht leicht fallen, andere Menschen zu finden, die ehrenamtlich in die Bresche springen. Falls es doch genügend Leute gibt, die die beliebten Adventsveranstaltungen am Leben halten wollen, müssten die sich schnell und verbindlich melden. Denn der aktuelle Schwebezustand ist sehr ungut und könnte allein schon dafür sorgen, dass der Neuleininger Weihnachtsmarkt Geschichte ist. Schließlich müssen die Beschicker frühzeitig planen, um nicht alternative Einnahmemöglichkeiten in anderen Ortschaften zu verpassen.