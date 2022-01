Wegen Verzögerungen bei den Umbauarbeiten am Leininger Oberhof muss die Neugasse in dem Teilstück zwischen Stadtbücherei und Einmündung der Lateinschulgasse auch weiterhin, und zwar bis voraussichtlich 31. Dezember, als Einbahnstraße eingerichtet bleiben. Der ursprüngliche Plan der Stadtverwaltung hatte vorgesehen, dass die Bauarbeiten am Oberhof dieses Frühjahr abgeschlossen werden, durch hinreichend bekannte Probleme – wie etwa Verzögerungen bei der Auftragsvergabe wegen mangelnden Interesses vonseiten der Handwerksbetriebe und Lieferengpässe in der Pandemie – zerschlug sich dieser Zeitplan jedoch schnell. Aktuell geht die Verwaltung davon aus, dass der Umbau des Anwesens im Herbst dieses Jahres weitgehend fertiggestellt sein wird. Danach sind aber auch noch Arbeiten im Außenbereich notwendig, die unter anderem die Parkplätze im Innenhof, nördlich des Gebäudes und vor der Stadtbücherei betreffen. Außerdem müssen mehrere Rigolen, das sind unterirdische Pufferspeicher für Regenwasser, installiert werden – nicht zuletzt weil von der Dachfläche des Anwesens große Mengen ablaufen. Auch wenn die Gerüste am Gebäude voraussichtlich schon vorher abgebaut würden, ergebe es keinen Sinn, die Einbahnstraßenregelung erst aufzuheben, nur um sie wenig später wieder einrichten zu müssen, weil die Arbeiten im Freien erneut einiges an Platz erfordern werden, heißt es aus der Verwaltung. Daher sei mit einer Freigabe der Neugasse vor Ende des Jahres nicht zu rechnen.