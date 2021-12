In Eisenberg eröffnet am Dienstag ein weiteres Corona-Testzentrum im ehemaligen Modehaus Rodrian. Laut Betreiber soll zunächst von Montag bis Sonntag zwischen 8 Uhr und 20 Uhr geöffnet sein. Je nach Nachfrage sollen die Zeiten angepasst werden. Hinter dem Testzentrum stehen Murat Karakoca, Kemal Bozoglu und Metin Aksoy, die damit eine Lücke in Eisenberg schließen möchten. Vor allem Menschen, die kein Fahrzeug zur Verfügung haben, um entlegenere Testzentren zu besuchen, können hier ohne Terminabstimmung den Corona-Bürgertest durchführen lassen. Für ältere Bürger seien im Innern des Gebäudes auch Stühle im Wartebereich aufgestellt.

Das Gesundheitsamt des Donnersbergkreises meldet derweil einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion. Zudem wurden 22 neue Infektionen gezählt. Dabei handelt es sich um zwei Meldungen von Montag, vier Meldungen von Sonntag, acht von Samstag und 22 Meldungen von Freitag. Im Kreis sind derzeit 455 Fälle bekannt und aktiv, darunter 75 in der VG Eisenberg und 84 in der VG Göllheim. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 123,1.