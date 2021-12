Von Helmut Dell

Aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach Corona-Schnelltests (Bürgertest) in den vergangenen Wochen, wird im Eisenberger Zentrum ein neues Corona-Testzentrum entstehen. In den vergangenen Tagen wurden im westlichen Teil des Marktplatzes bereits zwei Bürocontainer aufgestellt, die dann ab der Woche vor Weihnachten genutzt werden können sollen. Das Unternehmen EcoCare, das bereits seit Monaten im Bereich der Discounter im Süden Eisenbergs (In den Geldäckern) ein Testzentrum betreibt, erweitert so seine Kapazität in der Stadt. In einer Mitteilung des Unternehmens wird betont, dass sich die Testzahlen in den vergangenen Wochen aufgrund der aktuellen Gesetzeslage enorm gesteigert haben und zusätzliche Kapazitäten notwendig seien.

Der Marktplatz ist als zusätzlicher Standort natürlich nicht zufällig gewählt. Die Location werde gut frequentiert, hier seien viele Menschen, beispielsweise an den Bushaltestellen, jeden Tag unterwegs. Die genauen Öffnungszeiten des Testzentrums wurden derweil noch nicht bekanntgegeben.

Teststelle „In den Geldäckern“ noch geschlossen

Die Teststelle „In den Geldäckern“ ist seit einigen Tagen krankheitsbedingt geschlossen. Hier soll der Betrieb am kommenden Montag wieder aufgenommen werden.

EcoCare ist eine Marke der Ecolog Deutschland GmbH. Ecolog ist ein weltweit agierender Anbieter von integrierten Dienstleistungen in den Bereichen Gesundheit, Logistik und IT. Seit dem Auftreten der Covid-19 Pandemie bietet EcoCare schwerpunktmäßig auch Gesundheitsdienstleistungen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der COVID-19 Pandemie über die Marke EcoCare an. Hierzu zählen auch bundesweit temporär installierte Corona-Teststationen, wie eben in Eisenberg