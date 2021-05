Auf dem ehemaligen Didier-Gelände öffnet am Mittwoch ein neues Schnelltestzentrum. Dieses wird auf dem Parkplatz des Martial Arts Sports Center neben der Filmwelt aufgebaut. Pro Stunde sollen zunächst 60 PoC-Antigen-Tests durchgeführt werden, bei Bedarf könne man die Kapazität auf das Doppelte erhöhen, sagten die Betreiber in einer Videokonferenz.

Geöffnet ist das Testzentrum sieben Tage die Woche, jeweils von 7 bis 20 Uhr. Über die Webseite schnelltestzentrum-gruenstadt.de kann man sich einen Termin buchen, dann entweder mit dem Auto oder zu Fuß vorbeikommen. Nach dem Abstrich bekommt man einen QR-Code, unter dem man dann etwa 15 Minuten später das Ergebnis abrufen und sich ein Testat herunterladen kann. Auch eine Übermittlung des Ergebnisses an die Luca- und die Corona-Warn-App ist möglich. Bei einem positiven Test geht zudem automatisch eine Meldung an das zuständige Gesundheitsamt.

Betrieben wird das Zentrum von drei ehemaligen Schülern des Leininger-Gymnasiums. Darunter ist auch Rouven Hager, der unter dem Künstlernamen Cuebrick international als DJ unterwegs ist. Mit jeweils anderen Partnern betreibt er bundesweit über 50 weitere Testzentren, als Vorbild für Grünstadt dient ein Drive-in-Testzentrum in Mannheim. Neben Hager sind auch Dominique Krauß, die in der Gastronomie arbeitet, und Marcel Ritter, der das Martial Arts Sports Center betreibt, an Bord. Laut Hager profitiere man von Synergieeffekten, da in allen Testzentren, die er betreibt, dieselbe Software zum Einsatz kommt. Diese mache auch das Ausfüllen von Zetteln überflüssig, was er als zusätzliche Gefahrenquelle für Übertragungen sieht. Ein positiver Nebeneffekt dabei sei, dass es schneller gehe. Auch bei den Tests selbst ist er vorsichtiger, so bevorzugt er Abstriche, die zwar tiefer in die Nase eindringen, aber dafür genauer sind. „Wenn Öffnungen damit einhergehen sollen, muss es auch sicher sein“, sagt er. Mit dem Testzentrum wollen die drei Unternehmer dazu beitragen, Öffnungen zu ermöglichen. Hager: „Schorle trinken alleine macht doch kein Spaß.“