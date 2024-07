Das neue Stück der Eckbachkrischer „Kühe im Sonnenuntergang“ verspricht anders zu sein als die bisherigen Stücke: gewohnt witzig, aber Mitdenken ist dieses Mal durchaus gewünscht. Ein Probenbesuch.

Die Laienspieltruppe, die seit 2006 in unterschiedlichen Besetzungen spielt, tritt in ihrem neuen Stück, einer Komödie in drei Akten von Christina Handke, lediglich mit sechs Schauspielern