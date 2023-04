Michael Reis hat in der Grünstadter Industriestraße ein neues Geschäft eröffnet: Die MR Handel&Service GmbH bietet unter anderem Berufskleidung, Baugeräte und Warnschutzkleidung an.

Michael Reis ist sozusagen aus dem Internet in ein richtiges Geschäft gezogen: Denn schon seit vier Jahren bietet er online an, was es jetzt auch im Ladenlokal im Gewerbegebiet zu kaufen gibt, nämlich: „Alles, was man auf der Baustelle braucht, alles, was der Heimwerker braucht“, wie der 46-Jährige das Sortiment beschreibt. Mit seiner Partnerin Jana Dilger hat er zu Jahresbeginn das Geschäft eröffnet. „Die Menschen wollen vor Ort kaufen“, stellt die 34-Jährige fest. Sie wollten die Ware – seien es Helme, Arbeitsschuhe oder Arbeitsschutzbekleidung – anprobieren. Letztere gebe es im Übrigen auch speziell für Frauen, berichtet sie. „Beratung, Wissen, Freundlichkeit“ – das unterscheide den Fachhandel vom Kauf im Internet, sagt Reis, der aber natürlich auch weiterhin im Netz verkauft – ohne gehe es heute nicht. Das Jahresziel für das neue Geschäft sei ein Umsatz in sechsstelliger Höhe, berichtet der Grünstadter, der aus der Branche kommt: Reis hat Landmaschinen-Mechaniker gelernt, bis 2013 in Frankenthal ein Geschäft für Arbeitskleidung und Baumaschinen geführt, danach Gebrauchtmaschinen angekauft und verkauft, was er mitunter auch heute noch mache. Die Räumlichkeiten für das Geschäft, das das Paar im Januar eröffnet hat, haben sie innerhalb von drei Wochen renoviert, die Räume durch Zufall gefunden. Michael Reis ist froh, den Schritt mit dem eigenen Laden in Grünstadt gemacht zu haben: „Es ist schön, morgens aufzustehen.“