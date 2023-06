Der Altleininger Spielplatz am Eckbach ist um eine Attraktion reicher: In den vergangenen Tagen haben ein paar Freiwillige das bei der Fachfirma Ziegler aus Zeititz bei Leipzig bestellte Gerät aufgebaut. „Zuvor musste die Schaukel versetzt und um 90 Grad gedreht werden“, erklärte Ratsmitglied Robert Hatzenbühler (FWG), der als gelernter Zimmerer und Dachdeckermeister die ehrenamtliche Bauleitung innehat. Lange hätten die freiwilligen Helfer schippen müssen, um den Fallschutz wieder an die richtige Stelle zu befördern. Rund 50 unentgeltliche Stunden Arbeit seien allein in die Seilbahn investiert worden – und zwar ohne die noch folgende Herrichtung des Sandbodens unter dem Großgerät. „Dabei müssen wir insbesondere darauf achten, dass der Sitz 30 bis 35 Zentimeter Abstand von der Erde hat“, sagt der Handwerker. Die einbetonierten Stützen aus dickem Robinienholz stehen 27 Meter auseinander und werden durch ein in 2,60 Meter Höhe gespanntes Seil verbunden. Investiert worden sind rund 6000 Euro. Davon hat der Lions Club Grünstadt 5000 Euro spendiert.