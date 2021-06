Die Planungen für das neue Gemeindezentrum auf dem Grundstück Michelsberg 2 nehmen immer konkretere Formen an. Sie waren beim Gemeinderat am Donnerstagabend einmal mehr Thema.

Im Rahmen der Dorferneuerung wird auf dem Grundstück Michelsberg 2 ein neues Gemeindezentrum gebaut. Der Bauantrag ist laut Ortsbürgermeister Albrecht Wiegner (FWG) eingereicht , die Pläne für das Projekt im Ortskern laufen derweil weiter. In der Sitzung am Donnerstag ging er die Liste der Baumaterialien durch, die laut Architekturbüro für das Gebäude verwendet werden sollen. So war von Stahlbetonwänden im Erdbereich des untersten Geschosses die Rede und von Kalksandstein für tragende und Ständerkonstruktionen. Für das Gebäude ist ein Satteldach mit einer Ziegeleindeckung in der Farbe „Altrot“ vorgesehen. Das Dach über dem künftigen Archiv und der Lagerhalle soll mit dämmenden Sandwichelementen gedeckt werden. Die Fenster werden dreifach verglast sein – der Kunststoff innen weiß und außen anthrazit. Technisch kommen eine Luft-Wärmepumpe mit Photovoltaikanlage zum Einsatz, der Außenputz wird mit „ hell-beige“ angegeben. Der Rat äußerte zu alledem keine Änderungswünsche.

Ortsbürgermeister Wiegner wies noch darauf hin, dass die Abrissarbeiten für den maroden Altbestand auf dem Michelsberggrundstück für Montag, 14. Juni, vorgesehen sind. Das Land Rheinland-Pfalz fördert das Projekt im Rahmen der Dorferneuerung: Für das neue, im dörflichen Sanierungsgebiet liegende Gemeindezentrum erhält Kindenheim 393.100 Euro aus Mainz. Ersten Schätzungen zufolge liegt die Gesamtsumme für Abriss und Neubau des Gemeindezentrums bei 493.600 Euro.