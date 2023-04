Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Laib8 steht für den Brotlaib, aber auch für das Leibgericht. Damit ist das Konzept von Walter Schmieh und Christian Kebbe bereits grob umrissen. Die beiden Gastronomen wollen am Standort in der Grünstadter Straße in Obersülzen aber noch viel mehr erreichen.

Walter Schmieh und Christian Kebbe sind keine Neulinge in der Gastrobranche, sondern schon 21 Jahre in der Region als Event-Caterer am Start. Hochzeiten, Firmenveranstaltungen und Messe-Catering