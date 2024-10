Bei der jüngsten Sitzung des Forstzweckverbands (FZV) Jerusalemsberg-Leiningerwald ging es auch um den Ersatz eines Fahrzeugs.

Aktuell beschäftigt der Verband drei Festangestellte, eine Teilzeitkraft und einen Minijobber. Für die Arbeit in ihrem riesigen Revier brauchen sie ein zweites Fahrzeug. Das bisherige Zweitauto ist in die Jahre gekommen und müsste repariert werden. Aus Kostengründen wäre jedoch die Anschaffung eines robusten Gebrauchtwagens, der noch lange TÜV hat, ratsam. Die FZV-Versammlung beschloss einstimmig, ein geeignetes Fahrzeug mit Allradantrieb für maximal 5000 Euro zu kaufen. Dabei soll das alte Auto in Zahlung gegeben werden.