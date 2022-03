Im Motorrad- und Technikmuseum gibt es eine neue Sonderausstellung mit einem speziellen Thema: Von der Rebe zum Wein. Eröffnung ist am Sonntag, 20. März, um 11 Uhr. Die Besucher der Schau bekommen Bilder, aber auch andere Exponate zu sehen. Sie beginnt mit dem Sesel, einem Messer aus den Anfängen des Weinbaus. Danach geht es über Weinbergspflug und Wingertstraktor bis zu modernen Erntegeräten, zur Schädlingsbekämpfung und der Mostgewinnung. Laut Hans Benkula vom Motorrad- und Technikmuseum soll auch der Genuss des Weins nicht zu kurz kommen: „Dazu gehören Flaschen, Korkenzieher und natürlich Weingläser, deren Vielfalt grenzenlos scheint.“ Wenn es die Umstände erlauben, soll es auch kleine Weinverkostungen und Weinproben des Weinguts Jens Christmann aus Kindenheim sowie Kleinigkeiten zur Stärkung geben.

Begleitend zur Winzerausstellung sind mehrere Exkursionen geplant, bei denen die Arbeit des Winzers im Wingert in der Praxis gezeigt wird. „Dabei müssen wir uns am Vegetationsverlauf im Jahr orientieren, wobei in der Regel Samstagnachmittage ab 14 Uhr mit einer Dauer von eineinhalb Stunden vorgesehen sind“, so Benkula. Es sollen Rebschnitt und Anbinden, Austrieb, Blüte, Schädlingsbekämpfung und Weinlese gezeigt werden. Die Termine werden auf der Webseite des Motorrad- und Technikmuseums unter www.motorrad-technik-museum.de bekanntgegeben. Thema der ersten Exkursion: Schnitt und Anbinden der Reben. Alle Exkursionen werden von Karl-Heinz Täffner aus Quirnheim geleitet. Anmeldung und Kontakt: Telefon 0160 95374002 oder E-Mail karlheinz.taeffner@t-online.de.