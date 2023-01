„Runter vom Sofa – jetzt starten wir durch“ Angela Schreiner, Dance Instructor beim TSC Rheingold Casino Worms-Grünstadt will jüngeren Tänzern ein Angebot machen. Ab dem 17. Januar will sie ihre Begeisterung für den Modern Line Dance an Einsteiger weitergeben.

„Unser Western Line Dance läuft sehr erfolgreich – aber wir hatten etliche Nachfragen nach einem Angebot speziell für junge Leute“, erklärt Schreiner. Bei „Dance Charts in Line“ will Schreiner zu hippen Chart Hits Moves und Styles aus unterschiedlichen Tanzrichtungen zu tanzbaren Abfolgen verknüpfen. Auch die sportliche Seite komme nicht zu kurz.

Das neue Angebot sei geeignet für alle ab 16 Jahren und mache „Spaß und gute Laune“, findet Schreiner. Zudem stärke es die Kondition, Koordination und fördert die Konzentration. Das Training findet jeweils dienstags um 17.45 Uhr im großen Saal des Obrigheimer Rosengartens statt. Angela Schreiner unterrichtet nach eigenen Angaben seit mehr als 20 Jahren im Leiningerland und darüber hinaus in ganz unterschiedlichen Tanzsparten, davon seit knapp sechs Jahren auch im Line Dance.

Zweimal kostenlos und unverbindlich

„Dance Charts in Line“ soll die bereits bestehenden Angebote des TSC für Neu- und Wiedereinsteiger, die keinen Tanzpartner haben, aber sich trotzdem gerne mit anderen Musikfans zu aktuellen Chartbreakern bewegen möchten, ergänzen. Jene, die klassisch als Paar tanzen möchten, sind in den derzeit drei Breitensport-Tanzkreisen willkommen.

Alle Angebote des TSC können zweimal kostenlos und unverbindlich nach Anmeldung ausprobiert werden. Informationen: Beginn „Dance Charts in Line“ am Dienstag, 17. Januar, 17.45 Uhr. Unterrichtsort ist der große Saal im Rosengarten, Hauptstraße 15, Obrigheim. Anmeldung bei Angela Schreiner, Telefon 0160 3567670.

Noch Fragen?

Weitere Angebote und Informationen beim TSC Rheingold Casino, Geschäftsstelle, Telefon 06351 2761, E-Mail tsc-rheingold-casino@web.de und im Internet unter www.tsc-rheingold-casino.de