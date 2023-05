Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Clubheim des Sportvereins Kirchheim ist in die Jahre gekommen und muss bald ohnehin der neuen Grundschule an der Weisenheimer Straße weichen. Kann es ein paar Meter weiter westlich neu errichtet werden? Diese Frage soll eine Machbarkeitsstudie klären, die der Ortsgemeinderat in Auftrag zu geben hatte.

Um Zuschüsse für den Abriss und den Neubau des Kirchheimer Sportlerheims beantragen zu können, sind Vorbereitungen im Vorfeld erforderlich, wie Ralf Hepp aus der Bauabteilung der Verbandsgemeinde