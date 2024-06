Wer in ihren Rat kommt, haben die Battenberger per Mehrheitswahl bestimmt: Es gab keine Parteilisten, sondern nur Namen. Vor fünf Jahren hatte bei diesem Verfahren Christian Denig die meisten Stimmen geholt. Diesmal musste er sich mit dem zweiten Rang begnügen.

13 Kandidaten standen in Battenberg auf dem Wahlzettel, die Wähler hatten auch weitere Namen aufschreiben können – was sie aber nicht taten. „Große Überraschungen hat es nicht gegeben. Es ist eigentlich so gekommen, wie man das erwartet hatte“, sagte der scheidende Bürgermeister Hans-Peter Schmitt, der von Eric Bach abgelöst werden wird. Marko Flörchinger bekam mit 208 die meisten Stimmen. Christian Denig, der 2019 die meisten Voten auf sich vereint hatte, bekam 185. Dahinter folgten Wolfgang Pahlke (181), Renate Kleffner (182), Stephan Forstner (109), Beatrice Harten (106), Dieter Michel und Hans-Peter Schmitt (beide 105), der im Ortsgemeinderat weiter mitarbeiten möchte. Drei Mitglieder der alten Rats traten nicht mehr an. Neu im Gremium sind Kleffner, Forstner und Schmitt.

Die Wahlbeteiligung war mit 86,6 Prozent hoch. Zum Vergleich: 2019 lag sie bei 82,4 Prozent.