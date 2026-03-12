Die Ortsgemeinde Kleinkarlbach hat derzeit keinen Spielplatz für Kleinkinder . Die alten Geräte an der Ochsenwiese sind marode, es braucht Ersatz. Der soll nun beschafft werden, und zwar zeitnah, wie Ortsbürgermeister Daniel Krauß (SPD) im Bauausschuss informierte. Drei Angebote seien eingegangen, wobei das teuerste die Maximalkosten des Leader-Regionalbudgets überschreiten . Genau diese Förderung aber ist das Ziel, das die Ortsgemeinde anpeilt. Um überhaupt eine Chance auf den Zuschuss zu haben, muss der Gemeinderat den Grundsatzbeschluss über die Art der Spielgeräte bis April treffen, weshalb er in der Sitzung Ende des Monats fallen soll. Bis dahin plant Krauß aber, bei den Bürgern zu erfragen, welche Modelle bevorzugt werden. Deshalb werden die verschiedenen Varianten beim Bürgerempfang am Freitag ausgelegt, in der örtlichen Whatsapp-Gruppe geteilt – und auch im Kindergarten darf abgestimmt werden. Über die Ergebnisse spricht der Gemeinderat dann in der nächsten Sitzung, in der auch die Entscheidung fällt.