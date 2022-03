Der neue Rewe-Markt in Grünstadt wird am 21. April eröffnet. Das hat eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage mitgeteilt. Das Gebäude in der Weinstraße werde bereits am 24. März übernommen. Dann werde auch direkt damit begonnen, den Markt nach und nach einzurichten und zu bestücken. Ursprünglich war geplant, das Geschäft zwischen Grünstadt und Asselheim schon im März zu eröffnen. Allerdings verzögert sich der Termin nun, weil Materialien später geliefert wurden als gedacht. Der benachbarte Aldi-Markt ist bereits seit Februar geöffnet.