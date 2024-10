Die Mitglieder des Verbandsgemeinderats Leiningerland haben mit Kay Kronemayer ( FWG) erstmals einen hauptamtlichen Beigeordneten an die Seite des Bürgermeisters Frank Rüttger ( CDU) gewählt. Bei der Sitzung am Donnerstag fiel die Entscheidung mit 34 von 36 Stimmen sehr eindeutig aus. Neu ist damit auch, dass die Zahl der ehrenamtlichen Beigeordneten von vier auf zwei schrumpft. Sowohl Carsten Brauer (CDU) als auch Bernd Findt (FWG) waren zuvor schon als ehrenamtliche Beigeordnete im Dienst und sind nun wiedergewählt worden. Daran störte sich aber eine Fraktion, die eine andere Vorstellung davon hatte, wie die Beigeordneten aufgestellt sein sollen. Welche das ist und was die Gründe dafür sind, steht hier.