Eine 46-jährige Frau aus Neuleiningen hat am Montag gegen 18.30 Uhr eine Whatsapp von ihrem Sohn erhalten, wie die Polizei erst jetzt mitteilte. Angeblich sei dessen Handy beschädigt, weshalb er auch eine neue Telefonnummer verwende. Laut Polizei hieß es in der Nachricht, dass der Sohn dringend eine wichtige Überweisung tätigen müsse. Durch geschickte Fragen und Antworten ist es dem Täter gelungen, die Frau zu überzeugen. Sie erhielt Kontodaten, wohin sie knapp 4000 Euro einzahlen sollte. Der Whatsapp-Schreiber erbat eine Überweisungsbestätigung. Dann hatte die 46-Jährige Glück, so die Polizei, denn unterdessen rief der tatsächliche Sohn bei ihr an und konnte den Irrtum aufklären. Betrugsversuche dieser Art über Messenger-Dienste sind eine neue Masche und dem Enkeltrick sehr ähnlich, informiert die Polizei.