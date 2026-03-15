Die Deutsche Post hat gemeinsam mit Rewe-Markt einen neuen DHL-Paketshop aufgemacht. Das Geschäft befindet sich im Rewe-Supermarkt in der Kirchheimer Straße 61. Laut DHL-Pressemeldung ist der neue Shop von Montag bis Samstag von 7 bis 22 Uhr geöffnet – insgesamt 90 Stunden pro Woche. Zu den angebotenen Leistungen gehören unter anderem der Versand bereits frankierter Pakete (kein Express), die Abholung von Paketen, das Ausdrucken von Paket- und Retourenlabels sowie die Möglichkeit, Retouren teilnehmender Händler auch unverpackt abzugeben. Außerdem können Kunden ihre Sendungen an eine Filiale oder Packstation umleiten lassen. Der Paketshop soll das bestehende DHL-Netz ergänzen, teilt das Postunternehmen mit.