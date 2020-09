Steffen Tretter wird künftig als Torwarttrainer die Tormänner des VfR Grünstadt coachen. Andre Zott, Marco Knell und Joachim Beenken werden nun jeden Freitagabend Tipps des erfahrenen Trainers erhalten.

Ein Unbekannter ist Steffen Tretter nicht, auch wenn er neu im Kader des Landesligisten ist. Der 56-Jährige, der beim SV Obersülzen, VfR Frankenthal und Eintracht Lambsheim Torwartschulen hauptberuflich unterhält, coacht unter anderem U17-Nationaltorfrau Laura Dick vom Zweitligisten FFC Niederkirchen und bei SV Darmstadt 98 sowie Waldhof Mannheim hospitierte er. Früher spielte er bei Wormatia Worms in der Oberliga und beim VfR Frankenthal in der Verbandsliga Südwest. Die Torfrauen des badischen Oberligisten TSV Neckarau und des Zweitligisten Niederkirchen werden ebenso von Tretter trainiert. Er wird sich nun den VfR-Torleuten annehmen.

Spieler auf der Auswechselbank sollen es richten

Wegen des verlorenen Spiels am Sonntag zeigte und den zwei hergeschenkten Punkten hat sich der Trainer des Fußball-Landesligisten VfR Grünstadt, Christian Rutz, wieder beruhig. Dessen Team zeigte beim rheinhessischen Vertreter von Fortuna Mombach am vergangenen Sonntag eine sehr schwache Leistung, die trotzdem hätte ausreichen müssen, um drei Punkte in der Fremde zu ergattern. Doch in der Nachspielzeit kamen die Gastgeber, die alles andere als die Pfälzer forderten, durch einen Treffer von Nana Siewe noch zu einem schmeichelhaften 1:1, was dennoch nicht unverdient schien. Denn, auch wenn den Mainzern nicht viel aus dem Spiel gelang, kämpften diese im Gegensatz zu ihren Gegnern, bis zum Umfallen. Derweil die Grünstadter bis auf Torwart Marco Knell, der wenig, aber wenn, dann schwierige Bälle, zu halten bekam, die Innenverteidiger Dominick Schwarz und Sören Müsel sowie Christopher Lampert und Alexander Dorn, nicht gerade ihren besten Tag erwischten. Viele wirkten einfach lustlos. „Mit fünf durchschnittlich gut agierenden Akteuren kann man in der Landesliga nicht gewinnen“, ließ Rutz erkennen. Das Spiel sei nun abgehakt, am kommenden Donnerstag reist die Mannschaft zu einem Testspiel beim südpfälzischen Landesligisten Viktoria Herxheim (Spielbeginn 19 Uhr). Rutz: „Dort werde ich die Jungs einsetzen, die öfters auf der Auswechselbank Platz nehmen.“ Am kommenden Wochenende ist spielfrei, die Mannschaft wird am Samstag mit ihren Partnerinnen gemeinsam ein Hoffest in Gönnheim besuchen. „Da denken wir dann mal nicht an Fußball“, so Rutz, der vermutlich mindestens drei Wochen auf seinen Innenverteidiger Andreas Tillschneider (Verdacht auf Muskelfaserriss), er musste in Mombach bereits in der 15. Minute gegen Sören Müsel ausgewechselt werden, verzichten muss. Wieder spielbereit ist bis zum nächsten Heimspiel am Samstag, 26. September (16 Uhr, Rudolf-Harbig-Stadion) gegen die SpVgg. Ingelheim Außenverteidiger Marcel Czekalla. Auch Sturmspitze Jan Philipp Schünke, der in Mombach sehr vermisst wurde, ist wieder dabei. Trotz des Samstagspiels hat Trainer Christian Rutz kommende Woche dienstags, donnerstags und freitags Training angesetzt.